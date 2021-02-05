На Кубани за сутки от осложнений коронавируса умерли 18 человек

В Краснодарском крае за сутки умерли восемь женщин и десять мужчин с подтвержденным коронавирусом, сообщают в региональном оперштабе.

Самое большое количество летальных случаев зафиксировано в медучреждениях Сочи, где скончались семь местных жителей: три женщины в возрасте 53, 77 и 88 лет и четверо мужчин в возрасте 75, 82, 85 и 92 лет. В Краснодаре умерли три жительницы города (61, 64 и 84 года), 87-летний краснодарец, а также 81-летняя жительница Анапы. 69-летний житель Мостовского района умер в армавирской больнице. 69-летняя жительница Армавира скончалась в Лабинском районе. В госпитале Крымска не спасли 63-летнего жителя Геленджика. В Северском районе умерли два пациента 68 и 86 лет. В Новороссийске скончался 71-летний местный житель.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Краснодарском крае скончались 1 560 человек. По официальным данным, у всех умерших на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения и имелись сопутствующие заболевания.

Как писал “Ъ-Кубань”, за последние 24 часа коронавирус подтвердился еще у 185 пациентов, которые обратились за помощью в медучреждения Краснодарского края. Всего проведено свыше 8 тыс. тестов.

Наталья Решетняк