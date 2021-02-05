«МКС-Новосибирск» не смог лишить «Новосибирскэнергосбыта» статуса гарантирующего поставщика

Компания «МКС-Новосибирск» не смогла добиться в суде лишения «Новосибирскэнергосбыта» статуса гарантирующего поставщика. «В иске отказать»,— сообщается на сайте суда. Заявление было подано компанией к департаменту по тарифам Новосибирской области о понуждении в течение 10 рабочих дней вынести приказ о лишении АО «Новосибирскэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика в регионе. Третьими лицами по делу выступали также Минэнерго РФ и ассоциация «Некоммерческое партнерство совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

В тоже время в суде рассматривается иск «Новосибирскэнергосбыта» о признании «МКС-Новосибирск» банкротом из-за долга 1,1 млн руб. Судебное заседание состоится в конце февраля.

Оксана Павлова