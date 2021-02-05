Новосибирская область получит 1,5 млрд рублей на оказание помощи больным COVID-19

Из федерального бюджета около 1,5 млрд руб. будет выделено Новосибирской области на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

Средства получит территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона «на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций». Соответствующее решение приняла комиссия Совфеда по перераспределению бюджетных ассигнований.

Согласно данным оперативного штаба, на территории области зафиксировано 32 786 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 30 368 человек, умерли 1 260 пациентов. Всего поступило более 32 тыс. вакцины, привились около 15 тыс. человек.

Артем Шпек