В ХМАО COVID-19 диагностировали еще у 154 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки зарегистрировано 154 новых случая заражения COVID-19, сообщили в окружном оперштабе. Так, с начала пандемии в округе выявлен 48 461 случай инфицирования, при этом 45 579 человек уже вылечились.

За сутки в округе зафиксировано четыре летальных случая от COVID-19, за все время от вируса скончался 681 человек.

Больше всего больных за сутки выявили в Сургуте (34), Советском районе (18) и Югорске (13). У 123 человек заболевание протекает с симптомами ОРВИ, у 28 пациентов диагностирована пневмония. Трое заболевших переносили COVID-19 в бессимптомной форме.