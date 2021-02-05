Президент РФ наградил орденом Мужества спасателей, погибших на пожаре в Красноярске

Сотрудники федеральной противопожарной службы ГУ МЧС по Красноярскому краю, погибшие на пожаре, награждены орденами Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, награждены посмертно Анатолий Жалнерчик, Алексей Пузырев и Максим Рябцев.

Возгорание на складе автозапчастей в Красноярске произошло утром 3 февраля. Пожару была присвоена третья категория сложности. Спасателям поступила информация, что в горящем здании может находиться работник, который не успел эвакуироваться. В задымленный склад на поиски вошли пять звеньев газодымозащитной службы. Через некоторое время радиосвязь с одним звеном из трех спасателей пропала. Обрушилась кровля здания по всей площади. Согласно данным радиообмена, густой дым мог дезориентировать пожарных. К тому же не исключено, что во время последнего выхода на связь у них подходил к концу запас воздуха. Поздно вечером было найдено тело работника склада, тела спасателей обнаружили уже ночью.

Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход следствия и его итоги по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина взяты на контроль центральным аппаратом ведомства.

Подробнее о пожаре на складе — в материале “Ъ-Сибирь” «Спасатели ушли в огонь».

Оксана Павлова