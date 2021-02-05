Для спасения Елисея Стуколова не хватает 728 868 руб.

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Елисея вследствие родовой травмы серьезно повреждено правое плечевое сплетение, разорваны нервы. Правая рука у ребенка была полностью обездвижена. Мы уже провели два этапа хирургического лечения, в результате Елисей начал поднимать руку, отводить ее в сторону, появились минимальные движения в кисти. Но пальцы у ребенка до сих пор едва сгибаются и совсем не разгибаются. Лечение нужно продолжать. Сейчас Елисею требуется ряд этапных операций, направленных на восстановление движений кисти и пальцев, что особенно важно для его полноценного развития. Мы надеемся завершить лечение до того, как мальчик пойдет в школу. Тогда он сможет стать самостоятельным и не испытывать проблем с социализацией».

Стоимость операций 749 868 руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 728 868 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Елисея Стуколова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Елисея — Татьяны Геннадьевны Стуколовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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