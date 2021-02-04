«Дождь» потребовал от петербургского СК расследовать задержание своего журналиста

Телеканал «Дождь» официально обратился в Следственного комитета по Санкт-Петербургу с требованием возбудить уголовное дело по факту воспрепятствования законной журналистской деятельности. Корреспондента телеканала Эдуарда Бурмистрова задержали на акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Петебурге, когда он вел прямую трансляцию.

В заявлении указано, что корреспондент работал на митинге в паре с оператором Николаем Антиповым, у обоих были журналистские удостоверения и редакционные задания, кроме того, оба были одеты в жилеты с надписью PRESS. Задерживавшие корреспондента сотрудники полиции не представлялись и не показывали служебные удостоверения. Эдуарда Бурмистрова доставили в 52-й отдел полиции, где требовали написать объяснение, после чего отпустили без оформления протокола.

Главный редактор телеканала Антон Дзядко прокомментировал произошедшее: «Мне кажется, подобное нельзя оставлять без реакции. Мы понимаем, что делается это для того, чтобы мешать СМИ освещать происходящее на акциях протеста».