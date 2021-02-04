Пермский ТЮЗ к 300-летию краевой столицы получит новую сцену

Между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем подписан Протокол о взаимодействии на 2021 год. Компания поддержит реализацию социально значимых для региона проектов. В частности, продолжится возведение системы теплосетей в п. Куеда и общеобразовательной школы в п. Тюш. В г. Чернушке появится многофункциональный стадион. Самым крупным станет проект возведения малой сцены Пермского театра юного зрителя. Новая сцена будет находиться в здании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом уездного земства» на улице Пермской. Для этого его отреставрируют.

«Малая сцена театра будет презентована к 300-летию Перми – в 2023 году. Это подарок нефтяников региону. Проект грандиозный – он не только даст возможности роста для театра, но и преобразит облик одной из центральных улиц Перми», – отметил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

«В сентябре прошлого года мы подписали большое Соглашение с ЛУКОЙЛом – наш общий ориентир на ближайшие пять лет. Сегодня подтвердили и конкретизировали планы. Четкая последовательность действий и верность принятым на себя обязательствам – это отличает одного из наших главных партнеров и дает уверенность, что все задуманное будет реализовано. Это особенно важно при подготовке к юбилею Перми», – сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.