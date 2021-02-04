Число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 835 человек

За прошедшие сутки в Самарской области выявлены 300 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Самару (98), Тольятти (93), Чапаевск (12), Волжский район (11) и Сызрань (10). Об этом в четверг сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

Всего в Самарской области за время пандемии зафиксировано 41504 случая коронавируса. За этот период в регионе скончались 835 человек. Последними умерли мужчина 79 лет с заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 79 лет с заболеванием эндокринной системы и женщина 68 лет с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Георгий Портнов