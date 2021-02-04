Температура воздуха в Удмуртии повысится до +3°С

Ночью 5 февраля температура воздуха в Удмуртии составит -2..-7°, днем — повысится до 0..+3°C. При этом ожидаются гололедица, мокрый снег, туман и усиление ветра до 11-14 м/с, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

В ночь на 6 января неблагоприятные явления погоды сохранятся. Температура к утру начнет понижаться. 7 февраля резко похолодает до -16..-23°С, сохранится небольшой снег.

В начале следующей недели температура продолжит понижаться. Ночью она окажется в пределах -25..-28°С, днем — -20..-25°С. На дорогах прогнозируется гололедица.