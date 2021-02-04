Россияне заложили в богатство беспринципность

Большинство россиян считают, что залог богатства — ум и беспринципность. На их взгляд, чтобы добиться финансового успеха, нужно отказаться от высокой морали. Таковы данные исследования «Портрет владельца капитала в России-2020», проведенного бизнес-школой «Сколково». 54% респондентов полагают, что большие деньги требуют знаний и прозорливости. А еще треть опрошенных уверена, что для достижения амбициозных целей не обойтись без «эгоизма и лизоблюдства». По мнению авторов исследования, отношение россиян к бизнесменам сильно отличается от образа, который те стараются создать. А что об этом думают обладатели больших капиталов? Расскажет Григорий Колганов.

Исследование бизнес-школы «Сколково», мягко говоря, расстроило отечественных бизнесменов. Беспринципность, эгоизм и лизоблюдство — возможно, неотъемлемые качества отдельных богачей. И подобные обобщения — плохой сигнал для страны, сокрушается владелец ресторанного холдинга Novikov Group Аркадий Новиков: «Негативные люди все это пишут, это неправильно, это плохо. Почему думают, что люди, которые заработали, обладают всеми этими качествами? Есть такие, да, но не все же. Пока не будет в стране героев-капиталистов, пока не будут уважать людей, которые заработали деньги, все будет катиться непонятно куда. Я не знаю — это ревность, зависть, невозможность самим что-то сделать?»

Как ни странно, социальный статус и связи заняли последнее место в списке факторов, необходимых для богатства. Владелец группы компаний «Абсолют», миллиардер Александр Светаков поставил бы эти качества повыше, но принципы в бизнесе еще важнее: «В нашей стране связи имеют большое значение. Ум — да, беспринципность — нет. Мы со всеми и всегда, работая, вели себя, имея определенные принципы. Принципы обязаны быть у человека, который занимается бизнесом, в противном случае рано или поздно он плохо заканчивает».

Описывая состоятельных людей, респонденты отмечали, что для успеха важна комбинация отрицательных качеств с ярко положительными такими, как ум, знания и прозорливость. Но даже это не совсем верный путь, считает старший партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский: «То, что люди называют умом, это немножко другая вещь. Я бы поставил на первое место свойство человека к анализу. Вторая вещь, которая важна, — это умение брать ответственность, так же, как брать вину. Это умение способствует тому, что человек начинает зарабатывать. Когда человек приходит ко мне и говорит, мол, извините, я опоздал, потому что в Москве пробки, это человек, который никогда ничего не достигнет».

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В 2019 году, согласно данным опросов, больше половины граждан не верили, что в России реально построить честный бизнес. За два года ситуация даже несколько ухудшилась — теперь две трети респондентов сомневаются, что «богатым может стать любой человек». С этим поспорил бы бизнесмен из второй сотни российского Forbes Давид Якобашвили. Он считает, что успех каждый меряет по-своему, но главный фактор в его достижении — уж точно не умение идти по головам. «Абсолютная порядочность, конечно, мозги и неустанная работа, не жаловаться, мол, сколько я сегодня сделал, сколько я отработал. Что такое богатство, опять-таки? Когда люди себя обеспечивают, едят нормально, одеваются нормально, могут помогать своим близким, имеют все самые необходимые вещи — вот это и есть богатство»,— резюмирует Якобашвили.

Недопонимание между бизнесом и простыми россиянами, похоже, только возрастает. Но, несмотря на неоднозначное отношение граждан к обеспеченным соотечественникам, большинство респондентов хотят, чтобы богатые люди в стране остались.

Даниил Бабкин