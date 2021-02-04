Найдены тела спасателей, погибших на пожаре в Красноярске

В Красноярске на месте пожара найдены тела троих спасателей, сообщили в краевом управлении МЧС. Звено газодымозащитной службы пожарно-спасательной части по охране Октябрьского района вошло в горящее здание склада автозапчастей для поиска людей, которые по словам очевидцев могли находиться внутри. В составе звена: Анатолий Жалнерчик, Максим Рябцев и командир звена Алексей Пузырев.

По словам начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю, генерал-лейтенанта Игоря Лисина, произошло внезапное увеличение интенсивности горения, обрушение кровли здания. Через некоторое время пожарные сообщили по рации, что не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. После этого связь с ними прекратилась. Спасти пожарных не удалось. Поиски пропавшего звена продолжались до ночи.

«Сейчас тела пожарных найдены. Для гарнизона это невосполнимая утрата»,— сказал Игорь Лисин.

Пожар на складе автозапчастей начался 3 февраля, сообщение о нем поступило дежурным в 6:39 мск. Локализовать его удалось уже вечером на площади 3.9 тыс. кв м.

Для установления причин инцидента главой МЧС России Евгением Зиничевым создана специальная комиссия. Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход следствия и его итоги по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина взяты на контроль центральным аппаратом ведомства.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля 2021 года днем траура в регионе.

Оксана Павлова