Задолженность по зарплате в Петербурге за год сократилась на 32%

В Петербурге по итогам 2020 года суммарная задолженность по заработной плате сократилась на 32%, до 473 млн рублей. По стране по данным 1 января 2021 года работники не получили 1,6 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Чаще всего выплату зарплат задерживали на обрабатывающих производствах (40%), в сфере строительства (23%) и в организациях, связанных с добычей полезных ископаемых (15%).

Согласно данным статистики, уровень безработицы в России в начале года составлял 5,9%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в ноябре прошлого года была на уровне 49,3 тыс. рублей.