Погрузка на СКЖД в январе снизилась на 2,6%

На Северо-Кавказской железной дороге погрузка в январе 2021 года составила 4,4 млн т. Этот показатель на 2,6% меньше по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Больше всего на железной дороге было погружено 1,3 млн т нефти и нефти продуктов (-18,6%). Далее следуют строительные грузы — более 1 млн т (+ 23,8%), каменный уголь — 916,2 тыс. т (+42,9%), химические и минеральные удобрения — 233,6 тыс. т (+27%), цемент — 179,2 тыс. т (+41,3%). Объем погрузки зерна составил 157,9 тыс. т (-34,8%), промышленного сырья и формовочных материалов — 74,4 тыс. тонн (-20,2%).

Отмечается, что грузооборот на СКЖД в прошлом месяце составил 7,9 млрд тарифных тонно-км (+4,5%). С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 10,4 млрд тонно-км (+3,9%).

Наталья Шинкарева