Volkswagen посвятил российский Polo чемпионату Европы по футболу

Компания Volkswagen посвятила российский лифтбек Polo предстоящему чемпионату Европы по футболу.

Исполнение Football Edition, созданное на базе комплектации Status, получит особые шильдики с обозначением версии, салонные коврики с логотипами Euro 2020, а также расширенную комплектацию. Вместе с автомобилем покупателям вручат комплект болельщика, включающий в себя рюкзак, шарф, грим и мягкую игрушку.

Volkswagen Polo Football Edition будет доступен с 1,6-литровым атмосферным 110-сильным мотором с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также со 125-сильным 1,4-литровым турбомотором с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

В продаже Football Edition поступит в апреле 2021 года. Стоимость специальной версии Volkswagen Polo будет названа ближе к выходу новинки на рынок.