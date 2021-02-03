О Иккюн стал главой Hyundai в России и странах СНГ

Компания Hyundai объявила о назначении нового главы регионального подразделения Hyundai Motor Russia & CIS.

Как сообщает южнокорейский автопроизводитель, ответственным за продажи и операционное управление производством в России и странах СНГ (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан, Республика Армения, Туркменистан) в новой региональной штаб-квартире будет О Иккюн.

Господин О в Hyundai работает с 1989 года, включая подразделения марки в Венгрии, Великобритании и Турции, а кроме того у специалиста есть опыт работы в России — с ноября 2015 по август 2018 года господин О находился на посту генерального директора компании «Хендэ Мотор СНГ».

Напомним, региональная штаб-квартира Hyundai Motor, отвечающая за Россию и семь стран СНГ, была создана в рамках глобальной реорганизации Hyundai Motor в России в конце 2018 года.