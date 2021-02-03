В Приладожье создадут кемпинговые зоны

В Лахденпохском районе Карелии, в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия» на период 2014-2020 годов, будут созданы кемпинговые зоны с организованными местами отдыха.

Как сообщает ТАСС, проект развития туризма в районе реки Хийтола начался в текущем году. На территории Лахденпохского района республики будут созданы три кемпинговые зоны. Проект развития туризма затронет территорию Южной Карелии на территории Финляндии, Лахденпохский район Карелии и Приозерский район Ленобласти.

Ранее в пресс-службе Ленинградской области заявляли, что в рамках российско-финского туристического проекта будет создан водный маршрут по шхерам Ладожского озера – «Корела – Асиланйоки – Куркийоки». На Ястребином озере в Ленобласти будут организованы скальные экомаршруты.

Реализация программы приграничного сотрудничества оценивается в €1,1 млн.