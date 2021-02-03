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Смольный утвердил порядок госнадзора за животными

Постановление правительства Петербурга о порядке государственного надзора в области обращения с животными подписано губернатором Александром Бегловым, передает «78».

В соответствии с постановлением надзор будет осуществляться за торговлей и содержанием животных, а также использованием в предпринимательской деятельности. Кроме того, проверки будут касаться содержания животных в приютах и порядка их отлова. Надзор касается как физических и юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируется создать два государственных приюта для животных.

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