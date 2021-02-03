В Астраханской области отремонтируют 142 км дорог в 2021 году

В Астраханской области планируется ремонт 142 км региональных трасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, завершат начатые в 2020 году работы на участках трасс Новоурусовка — Белый Ильмень, Буруны — Басы — Кизляр, Астрахань — Образцово — Травино. Из новых объектов 2021 года — участки дорог в Приволжском, Камызякском, Ахтубинском, Лиманском и Красноярском районах. Также отремонтируют подъезды к селам Болхуны, Столбовое, Тулугановка, Туркменка.

Кроме того, планируется начать работы по капитальному ремонту подъезда к селу Восточное и региональной дороги Козлово — Мултаново. Эти объекты будут переходящими — с завершением работ в 2022 году.

Мария Шахрай