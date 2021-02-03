По делу экс-прокурора Кировского района арестовано имущество одного из фигурантов

По решению суда наложен арест на имущество начальника отдела капитального строительства и ремонта СГТУ имени Гагарина, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следственных органов, должностное лицо выступило посредником при передачи незаконного денежного вознаграждения от бывшего директора МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина бывшему прокурору Кировского района Андрею Пригарову. Общая сумма переданных средств составила 18 млн руб. Они предназначались за общее покровительство.

Установлено, что обвиняемый имеет в собственности многочисленное движимое и недвижимое имущество: два автомобиля импортного производства, жилые и нежилые здания общей площадью около 3,5 тыс. кв. м., доли в праве собственности на жилые здания и земельные участки, пять земельных участков в Саратове общей площадью около 5 тыс. кв.м., в связи с чем для обеспечения исполнения приговора в части возможного взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь отдела по надзору за расследованием особо важных дел СУ СК обратился в Волжский райсуд с ходатайством о наложении ареста на вышеуказанное имущество.

Марина Ковалева