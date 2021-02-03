Глава Красноярского края потребовал от мэра разобраться в ситуации с отравлением людей водой

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ждет о мэра Красноярска Сергея Еремина и эксплуатирующих организаций оперативных и действенных мер в связи с информацией об отравлении людей водой. «Качество водопроводной воды всегда было предметом гордости красноярцев. Тем большее беспокойство вызывают сообщения об отравлении людей в Октябрьском районе. Уже говорится о 53 случаях острой кишечной инфекции. Надо немедленно в этом разобраться! Первые жалобы от людей начали поступать еще в выходные, а засуетились «ответственные лица» только сегодня», - сообщил губернатор на своей странице в Instagram.

Вчера стало известно, что 53 человека заболели острой кишечной инфекцией, Из них 27 жителей обратились за медицинской помощью. Сами заболевшие считают, что отравились некачественной воды из водоразборной сети централизованного водоснабжения. Правоохранительные органы начали проверку после информации в СМИ об отравлении. Также санитарно-эпидемиологическое расследование организовало региональное управление Роспотребнадзора.

Оксана Павлова