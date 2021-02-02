Михаилу Мишустину рассказали о водоснабжении Республики Калмыкия

Сегодня Республику Калмыкия с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает одел по работе со СМИ управления по внутренней политике администрации главы республики Бату Хасикова.

В ходе рабочей поездки Михаил Мишустин и Бату Хасиков осмотрели инфраструктуру Ики-Бурульского группового водопровода. Под председательством премьер-министра прошло совещание по вопросам водоснабжения региона.

Члены делегации также встретятся с предпринимателями АПК республики и обсудят ряд вопросов, касающихся развития сельского хозяйства. Анонсирована двусторонняя встреча Михаила Мишустина и Бату Хасикова.

Марина Ковалева