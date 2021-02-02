Ярославская облдума прекратила полномочия погибшего в ДТП спикера

Сегодня, 2 февраля, Ярославская областная дума приняла решение о прекращении депутатских полномочий погибшего в ДТП председателя облдумы Алексея Константинова. По областному закону лишение депутатских полномочий возможно только решением, принятом на заседании регионального парламента.

Заседание облдумы началось с минуты молчания. В связи с прекращением полномочий прежнего председателя облдумы, запущена процедура выдвижения кандидатов на должность спикера и его избрание на заседании думы. Депутаты своим решением установили сроки для выдвижения кандидатов на должность председателя областной думы. В принятом постановлении отмечается. что кандидатуры на пост спикера можно выдвигать в течение ближайших двух недель, до 16 февраля.

Напомним, Алексей Константинов погиб в ДТП, которое произошло 30 декабря 2020 года на автомобильной дороге в Тверской области, куда он отправился на новогодние праздники. Алексей Константинов находился за рулем личного автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии также погибла женщина, управлявшая автомобилем, с которым произвела столкновение автомашина Алексея Константинова.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что новым спикером областного парламента скорее всего будет избран депутат облдумы Михаил Боровицкий, занимающий сейчас должность председателя думского аграрного комитета. Об этом сообщил “Ъ-Ярославль” источник, близкий к руководству думы. По информации источника, кандидатура Михаила Боровицкого неофициально согласована на всех уровнях, в том числе, на уровне администрации главы государства.

Антон Антонов