Выставка «Избранное» Марины Синишиной-Шпирко

В залах филиала Российской академии художеств «Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в г. Красноярске» с 4 февраля по 28 февраля 2021 года состоится персональная выставка иркутской художницы Марины Синишиной-Шпирко «Избранное». Всего к экспонированию представлено более 50 работ. Среди них не только натюрморты, но и портреты, пейзажи, работы на православную тему, выполненные в техниках графики и живописи.



На своих полотнах автор создает неповторимые образы эмоционального восприятия натуры в пейзажах и деревенских сюжетах: предметные – в натюрмортах и одушевленно-одухотворенные в сюжетах христианского содержания, отражая действительность в гармониях отвлеченных композиций. В ее натюрмортах объекты остро-зрительного внимания предстают в тонком соединении предметно-материального и духовного начал. Библейская мифология используется как повод для повествования о собственной душе. Увлекаясь христианской темой, художник использует образы и сюжеты, тесно связанные с обликом родного края, с его уникальной исторической архитектурой. Импровизируя на образах православия, она вкладывает в работу свою символику, связывая прошлое с настоящим.

Марина Синишина-Шпирко родилась в семье художников – живописца Евгения Шпирко и графика Раисы Бардиной. Следуя по стопам родителей, она в 1978 году окончила декоративное отделение Иркутского училища искусств. Много лет сотрудничала с Восточно-Сибирским книжным издательством и издательством «Стимул». Художник с многолетним стажем преподавательской деятельности. Марина Евгеньевна является членом ИРО ВТОО «Союз художников России», участником городских, областных, региональных, всероссийских и международных выставок. Работы находятся в собраниях художественных музеев и галерей, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Адрес Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в г.Красноярске:

Пр. им. газеты Красноярский рабочий, 197