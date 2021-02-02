В Кургане главу регионального управления Росреестра арестовали по обвинению в растрате

Следственный комитет возбудил уголовного дело в отношении руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Курганской области Олега Молчанова. Ему предъявлено обвинение в крупной растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, в 2016-2019 годах глава курганского Росреестра выписывал премии «определенному кругу подчиненных сотрудников», которые затем обналичивали фиксированные суммы и передавали руководству «для использования в целях, не связанных со служебной деятельностью управления». В рамках уголовного дела следователи вместе с оперативниками регионального УФСБ России провели обыски в управлении Росреестра и в доме чиновника.

По ходатайству следователя, суд избрал Олегу Молчанову меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все сотрудники, передававшие премии начальнику, а также сумма ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.