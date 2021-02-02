Дело о хулиганстве во время акции оппозиции в Краснодаре направлено в суд

Полиция направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего приезжего из Белгородской области, который во время акции сторонников Алексея Навального 23 января в Краснодаре совершил хулиганский поступок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фамилия фигуранта в сообщении не указана. По данным адвоката Алексея Аванесяна, обвиняемым является Владимир Егоров.

Во время несанкционированного митинга на площади перед администрацией края мужчина залез на постамент памятника «Основателям Кубанской земли (казак на коне)» и надел на копыто коня трусы, а затем снял с себя брюки, чем «грубо нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу», говорится в сообщении полиции.

По словам Алексея Аванесяна, его подзащитный Егоров признал вину и раскаялся, видеоролик с его извинениями выложен в сети интернет. Санкции статьи «Хулиганство» предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анна Перова, Краснодар