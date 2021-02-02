В Сочи при третьем апелляционном суде открылась «Школа правосудия» для молодежи

Председатель третьего апелляционного суда общей юрисдикции Евгений Кузин провел первую встречу с учащимися сочинского лицея в рамках проекта «Школа правосудия», сообщает пресс-служба суда.

Задачи проекта «Школа правосудия» — ознакомление учащихся с функциями российской судебной системы, повышение авторитета судебной власти среди молодежи и формирование правовой грамотности, сообщает пресс-служба суда. В планах школы — организация встреч молодежи с представителями законодательной и исполнительной власти города Сочи, сотрудниками правоохранительных и судебных органов, а также проведение модульных судебных процессов и ролевых игр. По итогам проекта участникам «Школы правосудия» будут выданы сертификаты о прохождении обучения.

Анна Перова, Краснодар