Вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов самолет вынужденно вернулся в нежегородский аэропорт

Воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», которое утром 2 февраля вылетел из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в нижегородский аэропорт Стригино, сообщает “Ъ”. Посадка прошла благополучно.

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения перевозчиком прав пассажиров.

Как сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, возвращение произошло из-за проблем с двигателем. На борту находилось 95 пассажиров и шесть членов экипажа.

Наталья Шинкарева