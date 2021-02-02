За сутки COVID-19 диагностировали у 325 свердловчан

На территории Свердловской области за прошедшие сутки было выявлено 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 пациентов умерли.

Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 71 145 случаев заболевания COVID-19. Более 63 тыс. пациентов уже выздоровели, 2 063 больных скончались.

Напомним, в Свердловской области режим обязательной самоизоляции продлен до 15 февраля. Губернатор Евгений Куйвашев разрешил увеличить заполняемость залов и трибун на спортивных мероприятиях с 30% до 50%.