В Волгограде задержаны подозреваемые в попытке сбыта сильнодействующих наркотиков

В Волгограде полицейские задержали двоих волгоградцев, подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих наркотиков. По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, двое мужчин 24 и 25 лет около месяца выполняли функции закладчиков наркотиков для последующего сбыта на территории Тракторозаводского и Кировского районов Волгограда. Полицейские задержали подозреваемых в Кировском районе якобы при попытке оборудовать очередной тайник. В ходе личного досмотра, а также в подвале нежилого частного дома, принадлежащего одному из фигурантов, оперативники обнаружили и изъяли у задержанных более 43,21 г N-метилэфедрона.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Мария Шахрай