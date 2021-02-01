СОФЖИ не будет осваивать площадку у ж/д вокзала в Самаре

Признано утратившим силу распоряжение департамента строительства и архитектуры Самары о разрешении Самарскому областному фонду жилья и ипотеки (СОФЖИ) готовить проект планировки территории в Ленинском и Железнодорожном районах. Распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Площадка, о которой идет речь в документе, расположена в границах ул. Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова и Льва Толстого. Ранее она рассматривалась в качестве одной из территорий, которые входили в проект реновации Самары. Однако до настоящего времени он не реализован.

Георгий Портнов