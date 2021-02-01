Подозреваемый в нападении на полицию на митинге в Тольятти попросил прощения

Правоохранители задержали одного из подозреваемых по уголовному делу о применении

насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ) на несанкционированном митинге в Тольятти. Им оказался местный житель 21 года. На допросе он признался в содеянном и попросил прощения у силовиков. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«Как сообщалось ранее, 23 января 2021 года примерно в 14:00 несколько мужчин, находясь в Автозаводском районе Тольятти, применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителей власти – сотрудников полиции»,– говорится в сообщении.

В воскресенье в Самаре и Тольятти прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Самаре в протесте участвовали менее тысячи человек. На месте находились более тысячи сотрудников полиции и ОМОН.

Силовики оградили живой цепью площадку возле КРЦ «Звезда», на которой должны были собраться протестующие. Несколько десятков пришедших на акцию задержали. В частности, была задержана координатор самарского штаба Навального Марина Евдокимова. После задержания ее доставили в больницу им. Пирогова, сообщают в местном штабе.

Георгий Портнов