В Ростовской области выявили 372 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 372 случая коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Ростове — 142. В Батайске, Гукове, Новошахтинске, Таганроге и в Азовском районе ыбло выявлено по 11 случаев, в Новочеркасске и Неклиновском районе — по 10, в Красносулинском районе — девять, в Шахтах и Белокалитвинском районе — по восемь, в Зерноградском и Зимовниковском районах — по семь, в Семикаракорском районе — шесть. По пять случаев выявлено в Азове, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском и Сальском районах, по четыре — в Каменске-Шахтинском, Багаевском, Егорлыкском, Кагальницком, Константиновском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Обливском, Тарасовском, Тацинском, Цимлянском, Чертковском районах, по три — в Донецке, Морозовском, Октябрьском, Пролетарском районах, по два — в Зверево, Кашарском, Мартыновском, Песчанокопском, Ремонтненском и Целинском районах, по одному — в Волгодонске, Аксайском, Боковском, Веселовском, Дубовском, Куйбышевском, Орловском и Шолоховском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровел 422 человек. Умерли 15 человек.

По состоянию на утро 1 февраля количество инфицированных в области превысило 64 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1525. Коэффициент распространения инфекции — 0,97. За весь период выздоровели более 53,7 тыс. человек, умерли 2 655 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева