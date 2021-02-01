Названы победители одиннадцатой премии «Серебряный Лучник» - Юг

28 января в режиме онлайн прошли защиты PR-проектов, вошедших в шорт-лист XI премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг, а вечером этого же дня эксперты во главе с председателем жюри премии Анной Мелешиной объявили лауреатов. Ими стали проекты из Краснодара, Ростова-на-Дону, Грозного и Майкопа.

В этом не самом простом для отрасли году на соискание премии было подано более 70 заявок. 28 проектов вошли в шорт-лист, и были допущены к защите перед компетентным жюри, собравшемся не только со всего юга России, но и Москвы, Самары и т.д.

Защиты авторами своих проектов на этот раз состоялись в смешанном формате: публичные презентации проектов прошли в онлайн-режиме, экспертное жюри работало частично в офлайн формате в «Медиа Парке Южный Регион – ДГТУ» в Ростове-на-Дону, частично – также в режиме онлайн.

Оператором премии вот уже одиннадцатый год выступает агентство «АГТ-Юг», в составе AGT Communications Group. Партнером одиннадцатой премии выступил Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — «Пивзавод «Южная Заря 1974».

Жюри юбилейной премии «Серебряный Лучник» - Юг представляли одиннадцать экспертов из области коммуникаций. Председателем Жюри выступила Анна Мелешина, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса в компании «Магнит».

2020-ый год стал особенным и во многом уникальным. Это, безусловно, нашло отражение и в сфере коммуникаций. Мы все работали в непростых условиях, нам часто приходилась искать новые подходы к решению, казалось бы, стандартных задач. Не говоря уже о новых профессиональных вызовах, с которыми мы столкнулись в условиях пандемии . В этом году на «Серебряном лучнике – Юг» было множество интересных проектов. Мы увидели классные, очень профессиональные, творческие команды. Приятно видеть, что на юге России коммуникации активно развиваются и с каждым годом становятся все сильнее», - отметила Анна Мелешина, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса в компании «Магнит».

В номинации «Корпоративные коммуникации» лучшим по итогам 2020 года стал проект «На одном языке». Словарь профессионального сленга нефтегазовой промышленности» компании «Газпром добыча Краснодар» из Краснодара.

В номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность» лучшим стал проект «Свое дело» Центра Развития Общества «Хайра» из Грозного.

В этом году мы впервые принимали участие в «Серебряном Лучнике» - Юг. Но всегда хотели участвовать в столь престижной премии. Не описать насколько мы рады победе в номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность». Ведь проект «Своё дело», который мы представили, имеет одно из ключевых направлений - выведение малоимущих семей из состояния нужды. Выражаем огромную благодарность организаторам!»

Лучшим проектом по продвижению государственных, общественных и социальных программ стал проект «Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию» Издательского Дома «ЕвроМедиа».

В номинации «Маркетинговые коммуникации» победил кейс «БайАрена 4.0», реализованный АО «Байер» из Краснодара.

В номинации «Развитие и продвижение территорий» лучшим стал «Железноводск – курорт с интеллектом» Администрации города-курорта Железноводска.

В новой номинации - «Антикризисные коммуникации в период пандемии» - победил проект «Неделя адыгейского сыра онлайн» (автор РОО «Туристическая Адыгея»).

В номинации «Культурно-просветительские проекты» лучшим проектом года стал проект «Prosodia.ru - ежедневное медиа о поэзии», реализованный АНО «Инновационные гуманитарные проекты».

Как же все-таки важно сохранять эту преемственность, и каждый год проводить «Серебряный Лучник» - Юг. Я бы назвал все происходящее профессиональной рефлексией: и это очень важно в отраслевом сообществе уметь осознавать, а что именно сейчас мы делаем, вырабатывать стандарты этого, и выявлять лучшее. Не всякое профессиональное сообщество настолько сознательно, – а это и есть движение вперед», - поделился своими впечатлениями об одиннадцатом конкурсе Владимир Колодкин, проректор по учебной работе Донского государственного технического университета (ДГТУ) и эксперт Премии.





Гран-при «Серебряный Лучник» - Юг взял проект «Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию» издательского дома «ЕвроМедиа». По правилам конкурса, проект проходит в шорт-лист национальной Премии «Серебряный Лучник», публичные защиты проектов и церемония награждения лауреатов которой состоятся в Москве 18-19 февраля 2021 года.

«Мы с моей командой впервые принимали участие в «Серебряном Лучнике» - Юг. Но, конечно, мы прекрасно знали об этой премии – весомой и престижной, пожалуй, главной медиапремии в нашем макрорегионе. Очень рады победе в номинации и Гран-при. Можно сказать, по-хорошему ошарашены. Мы жили проектом «Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию» всю вторую половину странного и непростого 2020 года. И думали, что уже распрощались с «Солью земли», но, как видите, эта история нас никак не отпускает», - рассказал Андрей Бережной, главный редактор журнала «Нация. Сборная России по здравому смыслу» (издательский дом «ЕвроМедиа»).

Оператор Премии:

коммуникационное агентство «АГТ-Юг», AGT Communications Group.

Партнер:

Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — «Пивзавод «Южная Заря 1974».

Информационные партнеры Премии:

“Коммерсантъ-Юг”, “Эксперт Юг”, “ЕвроМедиа”, “Юг Times”, “Комсомольская Правда в Ростове-на-Дону”, Общенациональный союз индустрии гостеприимства, “Городской репортер”, “РБК Ростов”, “Городской репортер”, “Кто главный.Ростов”, “Деловая газета. Юг”, “НИА Кубань”, “Бизнес-газета”, “1rnd.ru”.