В Саратове экс-начальник райотдела образования заподозрена в получении взятки

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника районного отдела образования, которая подозревается в получении взятки в значительном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК.

По предварительным данным, в период с марта по октябрь 2020 года чиновница получала от заведующей детским садом незаконное вознаграждение в виде перечисления на банковскую карту. Общий размер перечислений составил 75 тыс. руб. Взятка предназначалось за попустительство по службе в виде неприменения мер ответственности в случае совершения заведующей нарушений.

Противоправные действия были выявлены ОЭБ и ПК в составе УМВД по городу Саратову.

Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании бывшей чиновнице меры пресечения.

По некоторым данным, подозреваемой может являться бывший начальник отдела образования администрации Фрунзенского района Татьяна Тынкова, которая последние два месяца исполняла обязанности председателя комитета по образованию Саратова. Сегодня стало известно, что она уволилась по собственному желанию.

Марина Ковалева