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Астраханская Александро-Мариинская ОКБ возобновила оказание плановой медпомощи

В Астрахани Александро-Мариинская областная клиническая больница возобновляет работу двух отделений для оказания плановой медицинской помощи. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Пациентов начнет принимать единственное в регионе отделение ревматологии, а также отделение неврологии для лечения хронических заболеваний. Всего вернется к работе в обычном режиме 170 коек. Кроме того, в ближайшее время после санобработки в клинике станет доступно оказание экстренной медпомощи неинфекционной патологии.

Как уточнили в правительстве, в учреждении откроется 15 коек в ожоговом отделении, а также приступит к работе региональный сосудистый центр, где будет оказываться экстренная помощь пациентам с острыми состояниями — инфарктами и инсультами.

Мария Шахрай


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