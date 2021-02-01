Астраханская Александро-Мариинская ОКБ возобновила оказание плановой медпомощи

В Астрахани Александро-Мариинская областная клиническая больница возобновляет работу двух отделений для оказания плановой медицинской помощи. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Пациентов начнет принимать единственное в регионе отделение ревматологии, а также отделение неврологии для лечения хронических заболеваний. Всего вернется к работе в обычном режиме 170 коек. Кроме того, в ближайшее время после санобработки в клинике станет доступно оказание экстренной медпомощи неинфекционной патологии.

Как уточнили в правительстве, в учреждении откроется 15 коек в ожоговом отделении, а также приступит к работе региональный сосудистый центр, где будет оказываться экстренная помощь пациентам с острыми состояниями — инфарктами и инсультами.

Мария Шахрай