Производство кокса и нефтепродуктов в Новосибирской области снизилось на 63%

В 2020 году в Новосибирской области отмечено снижение объемов производства кокса и нефтепродуктов — по сравнению с 2019 годом оно составило более 63%, следует из данных регионального минпромторга. Также отмечено снижение в сфере обработки древесины и производство изделий из дерева (-3%), производства неметаллической минеральной продукции (-2,7%),в производстве кожи и изделий из кожи (- 26,5%), одежды (- 8,5%).

В тоже время в регионе выросло производство лекарственных средств и материалов (+ 40,5%), текстильных изделий (+31,8%), бумаги и бумажных изделий (+16,3%), пищевых продуктов (+9,2%).

В сфере добычи полезных ископаемых в регионе в 2020 году индекс производства снизился на 11,4% (в среднем в РФ — 7%), в сфере обрабатывающих производства — рост 2,1% (в среднем в РФ рост составил 0,3%), в обеспечении электроэнергией, газом и паром снижение составило 2,5%, что соответствует среднероссийскому показателю.

Оксана Павлова