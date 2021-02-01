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Режим «черного неба» ввели в Кузбассе

На территории Кемеровской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

«Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 12:00 часов 1 февраля до 18:00 2 февраля»,— говорится в сообщений пресс-службы регионального минприроды.

Неделю назад режим «черного неба» вводили в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. В последних двух городах его продлили с конца декабря прошлого года.

Артем Шпек


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