Депутатов Госдумы от сибирских регионов назначили кураторами осенних выборов

Генсовет «Единой России» утвердил список уполномоченных, курирующих подготовку выборов всех уровней в 2021 году, в то числе и в Госдуму. Как сообщает “Ъ”, в список вошли и представители Сибири. Среди них депутаты Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов (одномандатник) и от Тувы, Красноярского края, Хакасии Сергей Сокол (списочник), а также сенатор от законодательного органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко.

Всего список состоит из 45 человек, из них 19 — депутаты Госдумы. Они будут курировать регионы от которых избрались пять лет назад.

Как уточнил источник “Ъ” в исполкоме партии, уполномоченные будут отвечать за подготовку выборов, праймериз и «за общие результаты сентябрьских кампаний», участвовать в разработке выборных стратегий, «работать с протестной повесткой и отслеживать чистоту кампаний».

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. 225 депутатов изберутся по партспискам, 225 — по одномандатным округам. На территории Сибири осенью выборы пройдут в шести регионах. В Республике Тыва изберут нового главу. В Алтайском, Красноярском краях, Омской и Томской областях пройдут выборы в парламенты, а в Кемерово — в горсовет депутатов.

Юлия Сасевич