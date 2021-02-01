Последние матчи чемпионата НХЛ

«Буффало»—«Нью-Джерси» 4:3 (буллиты).

«Эдмонтон»—«Торонто» 4:3 (Михеев («Торонто»), 0+1).

«Каролина»—«Даллас» 4:1 (Свечников, 1+0 — Радулов, 0+1; Худобин отразил 12 бросков из 16 и был заменен после 4-й пропущенной шайбы).

«Детройт»—«Флорида» 2:3 (Наместников, 0+1 — Бобровский отразил 25 бросков из 27).

«Монреаль»—«Калгари» 0:2.

«Нью-Йорк Рейнджерс»—«Питсбург» 4:5 (Панарин, 1+0; Бучневич, 0+1; Георгиев отразил 29 бросков из 34 — Малкин, 0+1).

«Филадельфия»—«Нью-Йорк Айлендерс» 3:2 (Проворов, 0+1 — Варламов отразил 14 бросков из 17).

«Тампа-Бей»—«Нэшвилл» 4:3 (Сергачев, 0+2; Василевский (оба — «Тампа-Бей») отразил 23 броска из 26).

«Вашингтон»—«Бостон» 4:3 (овертайм; Овечкин («Вашингтон»), 1+1).

«Миннесота»—«Колорадо» 1:5.

«Анахайм»—«Сент-Луис» 1:6.

«Виннипег»—«Ванкувер» 1:4.