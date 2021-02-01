Кто раньше летал на этих Boeing 777

Все три Boeing 777 (средний возраст — 23 года, регистрационные номера VP-BMR, VP-BSJ и VP-BLI), которые должна получить Red Wings, уже использовали российские авиакомпании. В 2017 году на них летала «ВИМ-Авиа», а после ее банкротства в 2018 году — иркутская «Ираэро», которая обсуждала с Жуковским возможность транзита пассажиров из удаленных регионов России и из Китая на юг страны и в Европу. Но после скандала с партнерским туроператором «Жемчужная река» и проблем с загрузкой самолетов перевозчик от них отказался.