«В проект вложили всю душу»

Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, в чем достоинства и недостатки нового заведения, открывшегося в самом начале Малой Бронной.

Новый ресторан «Скворец» в самом начале Малой Бронной открыла семейная пара, ранее занимавшаяся франшизой кофеен «Даблби», решившая освоить бизнес-формат «с нуля» в жанре soul food.

В проект они вложили всю душу, сами проводят в ресторане все дни напролет, а потому и сервис тут весьма радушный, и персонал продвинутый — есть в команде выходцы из МГИМО и фешн-индустрии, что сказывается на манере обслуживания самым правильным образом.

В винной карте всего несколько позиций, плюс коктейли на игристом, которыми предлагается сопровождать завтраки нон-стоп. Единственное, за чем начинающие рестораторы не уследили в полном объеме — это кухня. Разработка меню было отдана на откуп фуд-блогеру и автору нескольких кулинарных книг Екатерине Иващенко, которая, увы, совершенно не чувствует вкусовой баланс. В результате «Скворец» предлагает огромные порции сытной, недорогой, крайне невнятной и однородной по вкусу еды.

Единственное, что можно рекомендовать — это лимонно-сливочные сырники со сметаной и ягодным соусом. Драники с яйцом-пашот и намазкой лосося пресны и жирны, а панкейки так нещадно залиты соусом из матчи и так фанатично завалены сливочным маслом с цитрусом, что не оставляют никаких сомнений: soul food — это, конечно, хорошо, но и немного калькуляции и профессионального умения на кухне тоже не лишние.