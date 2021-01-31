В начале недели на Урале ожидается потепление, снег и гололедица

В Свердловской области в начале недели ожидается потепление, снег и гололедица, сообщают синоптики уральского гидрометцентра. Сегодня в регионе будет от -1 градуса до -6 градусов. В горах ожидается похолодание до -15 градусов, на крайнем севере — до -18 градусов.

В понедельник, 1 февраля, в Свердловской области будет облачно, местами небольшой снег в отдельных районах гололедица. Ночью температура воздуха составить от -5 градусов до -10 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до -20 градусов. Днем синоптики обещают от -4 градусов до +1 градуса. На крайнем севере похолодает до -7. Ветер будет южный с переходом на западный 4-9 м/с, днем ожидаются порывы до 14 м/с.

Во вторник, 2 февраля, ночью и днем ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах региона будет гололедица. Ночью температура воздуха будет от -6 градусов, до -11 градусов, днем — от -5 до 0. Ветер западный с переходом на южный 4-9 м\с, ночью порывы до 14 м/с.

В Екатеринбурге сегодня без осадков, столбик термометра опустится до -3 градусов. В понедельник синоптики обещают гололедицу на дорогах. Ночью столбик термометра опустит до -8 градусов, днем будет около 0 градусов. Во вторник также ожидается гололедица на дорогах и снег. Ночью температура воздуха составит от -6 градусов до -8 градусов, днем — до 0 градусов. Ветер западный с переходом на южный 4-9 м/с, ночью с порывами до 12 м/с.