Пандемия ударила по клятве Гиппократа

В Италии начался громкий процесс по делу врача, которого обвиняют в умышленном убийстве двух больных с COVID-19. За время нынешней пандемии это не единственный случай, когда сотрудников системы здравоохранения обвиняют в преднамеренных действиях, которые могли привести или уже привели к смерти пациентов.

«Освободить койки»

В пятницу, 29 января, в суде итальянского города Бреша состоялось первое заседание по делу бывшего заведующего отделением интенсивной терапии больницы города Монтикьяри, доктора Карло Моски. 47-летнего врача обвиняют в умышленном убийстве двух пожилых пациентов. Следствие утверждает, что преступление было совершено в марте 2020 года. Тогда в разгар первой волны пандемии больницы провинции Бреша были переполнены пациентами с COVID-19, поэтому коек, оборудования, средств индивидуальной защиты и врачей катастрофически не хватало.

На врача обратили внимание после анонимной записки, которую прислали в местную прокуратуру в конце апреля. В ходе проверки выяснилось, что некоторые пациенты умирали сразу после поступления в больницу. Три случая особенно обеспокоили проверяющих. Проведенная эксгумация позволила обнаружить в тканях и органах двух пациентов присутствие седативного препарата пропофол и мышечного релаксанта сукцинилхолина. Такие препараты обычно вводятся больным при интубации органов, однако если использовать их не по назначению и с нарушением дозировки, это может вызвать летальный исход. При этом в медицинских картах этих больных никаких записей об инъекциях не было, а в интубации они не нуждались.

Одна из медсестер сообщила следователям, что доктор Моска дал ей указание ввести анестетик и миорелаксант 61-летнему Натале Басси и 80-летнему Анджело Палетти. Медсестра отказалась это делать из-за отсутствия показаний. Отказался также и дежурный врач, аргументировав это тем, что при введении этих препаратов без интубации больные просто задохнутся. Тогда Карло Моска сам сделал инъекции.

В ходе дачи показаний коллеги доктора Моску назвали его «безумцем», готовым «убить пациентов ради освобождения коек для новых больных».

Выяснилось также, что, узнав о начале расследования, заведующий просил некоторых коллег рассказать следователям некую «правильную версию» событий.

Итальянский врач Карло Моски Фото: Fotolive / Shutterstock / Fotodom

В итоге Карло Моске были предъявлены обвинения не только в умышленном убийстве по меньшей мере двух человек, но и в фальсификации медицинской документации. По решению суда он был отстранен от исполнения обязанностей и отправлен под домашний арест. Между тем следствие проверяет еще несколько подозрительных случаев в отделении бывшего заведующего.

Сам Карло Моска настаивает на своей невиновности. По его словам, все предъявленные ему обвинения беспочвенны, он никогда не вводил больным препараты с целью убийства, а, напротив, старался «спасти как можно больше жизней».

Еще в марте пациенты писали о докторе Моске благодарственные отзывы на сайте больницы, называли его человечным доктором и мастером своего дела. Тогда в интервью итальянским СМИ врач рассказывал, как в больнице «каждый день идет борьба за спасение жизней», как он едва успевал звонить домой, где по нему скучала семилетняя дочка; как он, наконец, добирался домой, но и там у него в ушах продолжал раздаваться звук работающих аппаратов ИВЛ, а в голове постоянно сидела мысль — «надо ехать в больницу, надо к больным». Теперь ему грозит длительное лишение свободы.

«Прекратить страдания»

Больница университета Эссена, западная Германия Фото: Martin Meissner / AP

Случай Карло Моски оказался не единственным за пандемию. В ноябре 2020 года в Германии полиция возбудила уголовное дело в отношении одного из врачей (имя его не раскрывается) по подозрению в убийстве двух пациентов в больнице университета Эссена.

Как сообщали в ноябре немецкие СМИ, этот врач начал работать в университетской больнице в феврале 2020 года, а до этого был анестезиологом в больнице университета Гейдельберга. В Эссене он работал в отделении интенсивной терапии, где находились только больные с COVID-19. По данным следствия, 13 и 17 ноября он ввел некоторые препараты двум тяжелобольным пациентам 47 и 50 лет, что привело к их смерти. Также сообщается, что накануне врач уведомил родных пациентов об их скорой кончине, чтобы те успели с ними попрощаться. Как сообщила газета Bild, во время допросов врач рассказал только об одном из двух случаев. Свои действия он объяснил тем, что хотел прекратить страдания пациента и его родных.

Как отметил представитель германского Фонда защиты пациентов Ойген Брыж, в подобных ситуациях врачи или медперсонал нередко оправдывают свои действия тем, что хотели облегчить страдания.

«Поэтому они любят прикрывать свои преступления якобы человечными мотивами. В качестве оправдания они выдвигают желание прекратить страдания, остановить ненужную агонию и т. п.»,— сказал эксперт.

По его словам, в реальности такие поступки совершаются из желания ощутить свое могущество или даже прославиться, поэтому очень важно, как можно быстрее остановить таких преступников, «поскольку именно в этой сфере, как ни в какой другой, совершить преступление легче всего».

«Мир на грани катастрофы»

Сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин Стивен Бранденбург Фото: Ozaukee County Sheriff via AP

46-летний провизор из Графтона (штат Висконсин, США) Стивен Бранденбург не стремился к славе, не хотел быть всемогущим или облегчать страдания больных. Будучи сторонником теории заговора, он был уверен, что мир стоит на грани катастрофы, а правительство США планирует кибератаки на граждан и хочет отключить все энергосети страны. Именно поэтому опасно доверять вакцинам от COVID-19, ведь они одобрены тем же самым правительством, а вакцина, считал провизор, может изменить ДНК человека.

Во время ночных дежурств в медцентре Aurora в Графтоне 24 и 25 декабря он вынимал из холодильника контейнеры с вакциной от коронавируса компании Moderna и оставлял их на несколько часов при комнатной температуре, после чего возвращал на место. Это могло сделать вакцину непригодной, поскольку ее требуется хранить при низкой температуре.

Как отмечается в заявлении Министерства юстиции США, вакцина из этих контейнеров впоследствии была введена 57 людям, прежде чем выяснилось, что условия ее хранения были нарушены. По данным министерства, пока неясно, испорчена ли эта партия полностью и снизилась ли ее эффективность.

А пока Стивена Бранденбурга обвиняют по двум статьям: о деятельности, создающей повышенную опасность и умышленном нанесении ущерба. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до $25 тыс. Сам провизор — теперь уже бывший — изъявил желание признать вину. Но пока, как отмечают в Минюсте, этого не сделал.

Алена Миклашевская