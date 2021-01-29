В Москву приехали концепт часы Piaget Altiplano Ultimate Concept

Швейцарский ювелирно-часовой дом Piaget создал виртуальную платформу для заказа часов Altiplano Ultimate Concept, установивших мировой рекорд тонкости в 2018 году и по-прежнему самых тонких часов в мире. На сайте бренда можно выбрать цвет корпуса, циферблата и стрелок, мостов и винтов, ремешка и даже заказать гравировку инициалов на циферблате.

Фото: Piaget

Невесомые часы Altiplano Ultimate Concept толщиной 2 мм явились наглядной иллюстрацией многочисленных инноваций Piaget, включая корпус, который стал частью механизма, уникальную интегрированную заводную головку, ультратонкое стекло и, что наиболее важно, новые конструкции барабана и системы энергопотребления. Но возник вопрос, могут ли такие сложные и технически инновационные часы быть запущены в коммерческое производство, и если да, будут ли они практичны в повседневном ношении. В 2020 году Piaget с гордостью ответил «да» — Altiplano Ultimate Concept теперь полноценно проработанные и апробированные часы, доступные поклонникам и коллекционерам для покупки и использования.

Фото: Piaget

Чтобы помочь с выбором комплектации часов, бренд решил отправить одну единственную существующую модель Altiplano Ultimate Concept в мировое турне. Так у московских поклонников часового искусства появилась уникальная возможность вживую увидеть часы, примерить, рассмотреть и определиться с заказом.

Altiplano Ultimate Concept пробудут в московском бутике Piaget до начала февраля.