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Фото: пресс-служба

Профком Нововоронежской АЭС назвал лучших уполномоченных по охране труда

Профсоюзный комитет Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) подвел итоги смотра-конкурса на звание лучшего уполномоченного по охране труда на атомной станции в 2020 году.


Всего на НВ АЭС 118 уполномоченных по охране труда, которые есть в каждом подразделении. В число победителей вошли 23 работника. Каждый день они совершают обходы рабочих мест, заполняют журналы, передают информацию руководителю цеха о состоянии рабочих мест, той или иной недоработке, консультируют коллег по вопросам безопасности труда и документации, участвуют в проведении Дней охраны труда на АЭС.

Благодаря слаженной работе всего коллектива НВ АЭС, в том числе и уполномоченных по охране труда, с 2012 года на Нововоронежской АЭС не было зарегистрировано ни одного несчастного случая на производстве.

«Охрана здоровья наших работников, их труда, создание комфортных и безопасных условий – важное направление деятельности атомной станции. Уполномоченные по охране труда – это неравнодушные люди, которые вносят большой вклад в обеспечение безопасности на рабочих местах», - сказал председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Профком Нововоронежской АЭС наградил победителей конкурса почетными грамотами и денежными премиями. Один из них, начальник участка цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) Константин Овдак, представлен к званию «Лучший уполномоченный по охране труда в атомной отрасли» от Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП).

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