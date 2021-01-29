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МЧС предупреждает о налипании мокрого снега в Сочи

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, до конца суток 29 января в предгорной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Накануне синоптики предупредили о надвигающимся на горнолыжные курорты Красной Поляны полярном циклоне, который принесет резкое похолодание дождь и снег.

В связи с этим жителям рекомендуется соблюдать осторожность на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Сообщать в экстренные службы о перебоях в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении. Следить за оперативными сообщениями МЧС. 

В случае возникновения ЧС обращаться по единому телефону службы спасения «01» или «101» (с мобильных телефонов).

Наталья Решетняк


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