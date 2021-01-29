Сбербанк: Студенты юга России в 5 раз чаще стали инвестировать в высшее образование В августе 2020 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ улучшены условия кредитования на получение образования: процентная ставка снижена с 8,5% до 3%, срок кредита увеличен с 10 до 15 лет. Обучение доступно студентам от 14 до 65+ лет по любым программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также для получения второго и последующего высшего образования в любом имеющем лицензию вузе страны.

Кредитный договор можно оформить на один семестр, год или всё обучение целиком как в офисе банка, так и в вузе-партнёре. Средства выдаются студентам частями для каждого семестра или года обучения в вузе. Пока заёмщик учится, то платит только проценты по кредиту — остальное можно вернуть в течение 15 лет после завершения обучения. Комиссии, обеспечение по кредиту, страхование и справка о доходах заёмщика не требуются.

Всего по этой программе Сбербанк работает уже с 543 вузами, и их количество продолжает расти. Чаще всего студенты, взявшие такой кредит, выбирают три направления учёбы: юриспруденцию, экономику и медицину. В последнем 10% приходится на стоматологические специальности.

Обновленная госпрограмма субсидирования кредитной ставки на обучение востребована у клиентов Краснодарского отделения Сбербанка, где за 2020 год выдано 392 целевых кредита на общую сумму 46,5 млн рублей. Более 90% из числа оформивших такой кредит – клиенты до 25 лет, ещё около 7% – от 26 до 35 лет. Самыми востребованными в Краснодарском крае стали кредиты от 100 до 200 тысяч рублей, а самыми редкими - займы от 1 до 3 миллионов рублей.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк большое внимание уделяет комплексной поддержке высшего образования, в том числе является одним из ключевых операторов госпрограммы целевого кредитования на образование. С августа прошлого года мы фиксируем высокий спрос на этот продукт, а самым динамичным по объему кредитования в 2020 году был сентябрь, когда Юго-Западный Сбербанк выдал кредитов на сумму более 40 млн рублей. В целом, с августа по декабрь мы выдали почти в 5 раз больше кредитов, чем за первые 7 месяцев года. Это значит, что ещё больше молодых людей смогли поступить в выбранный вуз или повысить уровень своего образования в престижном учебном заведении».

Среди территорий обслуживания Юго-Западного банка Краснодарский край возглавил рейтинг по числу образовательных кредитов. В тройку лидеров также вошли Ростовская область (184 договора на 20 млн рублей) и Ставропольский край (144 договора на 18,5 млн рублей).