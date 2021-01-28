В Ярославской области обманутые дольщики получат компенсации

В Ярославской области будут решены проблемы еще 489 обманутых дольщиков, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что участникам долевого строительства, вложившим денежные средства в постройку проблемных домов, будет оказана помощь при содействии федерального фонда защиты прав граждан.

На заседании регионального правительства во время обсуждения механизмов проведения работ по оказанию помощи дольщикам, губернатор Дмитрий Миронов отметил, что данная проблема затрагивает интересы сотен жителей Ярославской области.

«Фонд оказывает нам большую поддержку. С 2019 года от региона в фонд были направлены заявки по 19 объектам, и дольщики тринадцати из них уже получили денежные возмещения стоимости квартир. Теперь совместно с фондом занимаемся проблемами еще 489 человек»,— уточнил господин Миронов.

Часть обманутых дольщиков получит денежные компенсации. Несколько проблемных домов будет достроено, и дольщики получат свои квартиры. Из шести проблемных объектов, три здания компаний-банкротов ООО СК «МегаСтрой», ООО «Капитал» и ООО «Жилстрой» будут достроены. Квартиры в этих домах получат 400 человек. Дольщики еще трех жилых домов, которые начинали строить компании ООО СК «Авдат» и ООО ИСК «Яр групп-строй» получат денежные компенсации своих затрат. Всего компенсации получат 89 человек.

По данным правительства, в область уже приехали сотрудники фонда и занимаются приемом заявлений от пострадавших участников долевого строительства. После завершения оформления этих документов обманутым дольщикам будут выплачены денежные компенсации. В правительстве отметили, что полностью компенсации этой группе дольщиков будут выплачены к концу февраля, началу марта 2021 года.

По информации пресс-службы с 2016 года по 2020 год правительством региона были решены проблемы более чем 5 тыс. обманутых дольщиков, вложивших деньги в строительство 63 проблемных домов.

Антон Антонов