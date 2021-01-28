Губернатор НСО отчитался об итогах работы за 2020 год

Основной блок доклада о деятельности правительства региона касался сферы здравоохранения



Андрей Травников отчитался перед депутатами регионального парламента о работе правительства в 2020 году

Выступление длилось около часа. Глава региона обозначил итоги работы по развитию экономики и инвестиционного потенциала Новосибирской области, повышению качества и доступности образовательных, медицинских, социальных услуг, развитию культуры и спорта. Основной блок доклада касался сферы здравоохранения, что, по словам губернатора, обусловлено пандемией.

«Уже в марте 2020 год принес нам такие вызовы, с которыми система управления региона не сталкивалась многие десятилетия. Распространение новой коронавирусной инфекции заставило нас принимать жесткие, но выверенные решения, которые обеспечили не только безопасность и максимальную защиту, но и здоровье населения и устойчивость региональной экономики»,— рассказал глава региона.

Наибольшее количество решений, по его словам, было принято в сфере здравоохранения. Так, например, на начало пандемии были готовы к приему пациентов с диагнозом COVID-19 всего 352 оборудованные койки в двух специализированных больницах. К концу года количество таких койко-мест выросло в 17 раз.

Всего за весенне-летние месяцы 2020 года в больницы области поставлено около 3,5 тыс. единиц нового медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, мониторов, кислородных концентраторов и др.

«Региону пришлось существенно нарастить мощности для тестирования коронавирусной инфекции. Начинали мы с одной лаборатории, которая делала до 150 исследований в сутки, сегодня в этой работе участвуют 19 лабораторий, которые могут выполнять до 10 тыс. тестов в день»,— сообщил Андрей Травников.

Общая сумма выделенных средств медикам за работу в «красной зоне» в прошлом году составила 3,5 млрд руб. На дополнительную поддержку семей с детьми область выделила 900 млн руб. Поддержка предприятий и предпринимателей в 2020 году составила 26 млрд руб. Ее получили более 46 тыс. налогоплательщиков 50 отраслей и 12 сфер деятельности.

«Я считаю, что нам удалось сохранить экономический потенциал области, индекс промышленного производства в прошлом году составил почти 99,5%, в обрабатывающих производствах — 102,1%, в эксплуатацию сдано более 1,9 млн кв. м жилья, что на 300 тыс. кв. м больше, чем мы планировали. С индексом 100,5% завершили год предприятия АПК»,— рассказал господин Травников.

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году соответствует уровню 2019 года. Регион не остановил реализацию стратегии, не заморозил ни одной знаковой стройки, не потерял ни одного крупного инвестора, отметил глава региона. Собственные доходы бюджета в 2020 году выросли на 1,2%. «Кроме того, в 2020-м мы смогли привлечь из федерального бюджета в два раза больше средств на собственное развитие по сравнению с 2019 годом — рекордные 68 млрд руб. по самым разным программам»,— добавил губернатор.

По нацпроектам в минувшем году в регионе выполнено мероприятий на 33,6 млрд руб., что на 20% больше, чем годом ранее. «При этом следует отметить, что некоторые мероприятия нацпроектов нам не удалось реализовать в срок, выделенные федеральные средства нами реализованы на 98%»,— подчеркнул Андрей Травников.

В 2021 году региону по нацпроектам выделено 30 млрд руб. «Мы также продолжим реализовывать наказы избирателей. С депутатами прошлого созыва мы кардинально переломили ситуацию, в итоге в шестом созыве выполнено 3,1 тыс. наказов, это в два раза больше, чем было выполнено пятым созывом,— заключил глава Новосибирской области.— Конечно, 2021 год мы начинаем в сложных условиях неопределенности, возможных экономических последствий пандемии, с консервативной версией бюджета, но я уверен, что мы найдем дополнительные ресурсы для выполнения наказов».

Депутат Роман Яковлев поинтересовался, на каком этапе сегодня находится заключение договоров по строительству семи поликлиник. «Какова доля финансирования региона от общего объема и каковы сроки реализации этих проектов?» — задал вопрос парламентарий.

«Мы сегодня отмечаем небольшое снижение по выдаче проектной документации, но тем не менее оцениваем их как некритичные, ориентируемся на те сроки, которые зафиксированы в соглашении, то есть конец 2022 года. По финансовым параметрам: общая сумма строительства — 8,9 млрд руб., из первоначальных инвестиций — лишь небольшая доля из областного бюджета в виде гранта на сумму менее 2 млрд руб. Но нужно понимать, что эти деньги не бесплатные, мы будем их возвращать подрядчику в течение длительного срока»,— пояснил Андрей Травников.

Также депутатов интересовало строительство другого крупного объекта в регионе — четвертого моста. Депутат Дмитрий Макаров выразил обеспокоенность — смогут ли жители региона воспользоваться развязками, если они не заезжают на мост. Как рассказал губернатор, стоимость объекта по концессионному соглашению составляет 37 млрд руб., из них 26 млрд руб. — федеральные деньги в рамках гранта. Что касается эксплуатации объекта, то сдача его запланирована на декабрь 2022 года. «К 2023 году все работы по комплексу должны быть завершены, в том числе все развязки и тоннели, другие инженерные сооружения. Условно это называется четвертым мостом, по факту это скоростная магистраль, охватывающая правый и левый берег города. Взимание платы также определено проектом, соответственно, все, что внутри этой платной зоны, оплачивается, все, что за ее пределами, — бесплатно»,— пояснил Андрей Травников.

«На фоне динамики бюджета по расходам бросается в глаза блок ЖКХ, где минус 1,2 млрд руб., из них где-то 300 млн руб. — на переселение из ветхого аварийного жилья. Я согласен, что возможно есть вполне объективные причины, но тем не менее диссонанс с общим — поясните эту тенденцию»,— обратился к губернатору депутат Вячеслав Илюхин.

Как отметил глава Новосибирской области, правительство в прошлом году выполнило план мероприятий и освоило бюджет больше, чем в 2019 году. Однако некоторые задачи не могли быть исполнены из-за пандемии. В то же время, заверил он, снижения объемов финансирования по программе расселения жителей из ветхого аварийного жилья ни в 2020-м, ни в 2021 году нет и не было.

Доклад губернатора дополнил спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, отметив, что отчет правительства — итог совместной работы чиновников и депутатов. «Доклад губернатора можно рассматривать как совместный доклад, мы его готовили совместно, мы принимали бюджет и все изменения программ сообща. Я думаю, что это наш совместный труд, поэтому рекомендую принять постановление в целом»,— прокомментировал он.

Депутаты единогласно поддержали отчет и одобрили деятельность регионального правительства.